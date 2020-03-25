Бюджетников отправляют в отпуск за свой счет: всплыли возмутительные детали карантина в Украине

В Украине учителей и работников бюджетной сферы заставляют оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняют, поскольку правительство пока никак не защитило права работающих лиц в особый период.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Грищук у себя в Facebook.

По его словам, в Украине, в частности, действует пункт 77 Инструкции о порядке начисления заработной платы работникам образования, согласно которому учитель может рассчитывать на оплату, если выполняет организационно-педагогическую работу. Если такой работы нет, время простоя оплачивается в размере, определенном Кодексом законов о труде.

Он отметил, что для других работников учебной сферы такая норма не работает, поэтому формально они не защищены в условиях карантина. По словам депутата, поэтому воспитатели в детсадах вынуждены приходить на работу, и находиться там, чтобы засчитать рабочий день.

В то же время журналист Александр Крамаренко указал, что для работников госадминистраций не предусмотрен удаленный доступ работы – их заставляют либо находиться на работе, либо писать заявление на отпуск за свой счет. При этом согласно ст. 113 Кодекса законов о труде время простоя в таких обстоятельствах должно оплачиваться не ниже двух третей тарифной ставки от установленного оклада, но ни в одном учебном заведении страны, по данным журналиста, режим простоя введен не был.

Следует отметить, что в Кабинете министров уже зарегистрирован проект постановления о защите прав работников бюджетной сферы, его обсуждение запланировано на среду, 25 марта.

Как сообщал "Апостроф", в школах Киева с 11 марта был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса, там оперативно напечатали и расклеили объявления, но в них не упоминается о смертельной болезни.