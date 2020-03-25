RU  UA  EN

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 марта

12:08
Медицинский консультант фильма "Заражение" заразился коронавирусом Lime
11:40
У одноклубника звезды сборной Украины выявлен коронавирус
11:39
Скорбим: София Ротару сообщила о семейной утрате Lime
11:19
Больной коронавирусом Идрис Эльба ответил на обвинения в том, что звездам платят за ложь об инфекции Lime
10:40
Известный футбольный тренер попал в громкий скандал из-за заявления про коронавирус
10:28
Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко Lime
10:14
Джаред Лето неожиданно позвонил Лесе Никитюк - ведущая разрыдалась и назвала музыканта "дурачком" Lime
09:29
Английский клуб сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом у игроков
07:11
Варим вкусную манную кашу без комочков: простой рецепт на каждый день Lime

24 марта

22:25
Божье наказание: легендарная российская спортсменка оскандалилась заявлением о переносе Олимпиады
20:58
Российская спортсменка в отвратительной форме оскорбила инвалида: в сети волна гнева
19:48
Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной Lime
Все новости

Бюджетников отправляют в отпуск за свой счет: всплыли возмутительные детали карантина в Украине

среда, 25 марта 2020, 11:11
переглянути новину українською

В Украине учителей и работников бюджетной сферы заставляют оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняют, поскольку правительство пока никак не защитило права работающих лиц в особый период.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Грищук у себя в Facebook.

По его словам, в Украине, в частности, действует пункт 77 Инструкции о порядке начисления заработной платы работникам образования, согласно которому учитель может рассчитывать на оплату, если выполняет организационно-педагогическую работу. Если такой работы нет, время простоя оплачивается в размере, определенном Кодексом законов о труде.

Он отметил, что для других работников учебной сферы такая норма не работает, поэтому формально они не защищены в условиях карантина. По словам депутата, поэтому воспитатели в детсадах вынуждены приходить на работу, и находиться там, чтобы засчитать рабочий день.

В то же время журналист Александр Крамаренко указал, что для работников госадминистраций не предусмотрен удаленный доступ работы – их заставляют либо находиться на работе, либо писать заявление на отпуск за свой счет. При этом согласно ст. 113 Кодекса законов о труде время простоя в таких обстоятельствах должно оплачиваться не ниже двух третей тарифной ставки от установленного оклада, но ни в одном учебном заведении страны, по данным журналиста, режим простоя введен не был.

Следует отметить, что в Кабинете министров уже зарегистрирован проект постановления о защите прав работников бюджетной сферы, его обсуждение запланировано на среду, 25 марта.

Как сообщал "Апостроф", в школах Киева с 11 марта был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса, там оперативно напечатали и расклеили объявления, но в них не упоминается о смертельной болезни.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Туалетная бумага против коронавируса: как в Крыму борются с COVID-19

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 16 тысяч человек: что происходит в мире и Украине: хроника за 24 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: