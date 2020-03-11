Школы уже готовы: появилось интересное фото из Киева после объявления карантина

В школах Киева, в которых в среду, 11 марта, был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса Covid-19, оперативно напечатали и расклеили объявления, но в них не упоминается о смертельной болезни.

Текст объявления зафиксировал на фото корреспондент "Апострофа".

На входе одной из столичных школ появилось сообщение о временном прекращении занятий.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации по заболеванию на грипп и ОРВИ образовательный процесс в школе временно приостановлен с 12 марта по 27 марта включительно", - сказано в срочно распечатанном объявлении.

Напомним, 11 марта в Киеве были замечены врачи скорой помощи в защитных костюмах.

Как сообщал Апостроф, во вторник, 10 марта, в Киев доставили экспресс-тесты для выявления заражения коронавирусом.