ООН выделила огромную сумму на борьбу с коронавирусом: сколько получит Украина

Организация Объединенных Наций запускает глобальный гуманитарный план борьбы с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Об этом сообщает пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко га своей Facebook-странице.
Глобальный план ООН предусматривает привлечение 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии
Отметим, что этот план предусматривает помощь и Украины в размере 33 млн долларов. Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:
- учреждения здравоохранения;
- продовольственная безопасность и товары первой необходимости;
- престарелые и люди с инвалидностью;
- дистанционное школьное образование.
Наиболее незащищенные категории украинцев должны получить средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса.
Как сообщал "Апостроф", Кабмин принял решение сократить финансирование некоторых программ и направить средства в развитие сферы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса в Украине.