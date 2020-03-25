ООН выделила огромную сумму на борьбу с коронавирусом: сколько получит Украина

Организация Объединенных Наций запускает глобальный гуманитарный план борьбы с угрозой коронавируса в развивающихся странах.

Об этом сообщает пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко га своей Facebook-странице.

Глобальный план ООН предусматривает привлечение 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии

Отметим, что этот план предусматривает помощь и Украины в размере 33 млн долларов. Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:

учреждения здравоохранения;

продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

престарелые и люди с инвалидностью;

дистанционное школьное образование.

Наиболее незащищенные категории украинцев должны получить средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", Кабмин принял решение сократить финансирование некоторых программ и направить средства в развитие сферы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса в Украине.