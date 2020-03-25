Стало известно, кто первым подхватил коронавирус на Волыни: резонансные данные

В Волынской области коронавирусом заболела девочка 7 лет, ее изолировали с родителями.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Отмечается, что у девочки обнаружили температуру в 37,2 градуса, а также кашель 23 марта. Родители отвели ее к семейному врачу, который назначил тесты на грипп А и В, а также на COVID-19. Вечером того же дня температура у нее снова поднялась до 38,2 градусов, а уже на следующий день была в пределах нормы. В данный момент ее состояние удовлетворительное, она в госпитализации не нуждается.

В ОГА отметили, что в данный момент проводят работу с контактными лицами девочки, устанавливается медико-санитарный контроль. Им порекомендовали самоизоляцию.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта появилась информация о том, что в Луцке зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19.