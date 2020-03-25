У известного украинского политика подтвердили коронавирус: источник раскрыл детали

У бывшего министра финансов Украины и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердились подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом сообщают источники "Апострофа", которые общались с украинским политиком.

По словам собеседника издания, Валерий Хорошковский побывал во Франции, где, вероятно, и заразился коронавирусом. Частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы в Киев в пятницу, 20 марта.

"Несколько дней назад [Хорошковский] почувствовал температуру, сдал анализы - вчера в обед сказали, что есть вирус, чувствует себя нормально", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 07:00 среды, 25 марта, в Украине резко возросло число заразившихся коронавирусом.