В Украине резко возросло число заразившихся коронавирусом: названа страшная цифра

По состоянию на 07:00 среды, 25 марта, в Украине резко возросло число заразившихся коронавирусом - до 113 человек.

Об этом говорится в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), г. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровская - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. После лечения выписан один человека (Черновицкая область).

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.