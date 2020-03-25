RU  UA  EN

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.55
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

18:15
Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин Lime
17:45
Украинская певица поделилась трогательным видео с тайной свадьбы в Таиланде Lime
17:43
Киев и область в лидерах: карта и свежие данные по распространению коронавируса
17:29
Украина переходит на летнее время: 8 важных советов от врачей
17:26
Больной актер пожаловался на дорогой тест на коронавирус: узнать результат он так и не смог Lime
17:17
Возможна эвакуация: в МВД перечислили ограничения при режиме ЧС
17:17
Появились новые забавные фотожабы на коронавирус и карантин в Украине
17:08
Михаилу Поплавскому вручили престижную премию "Человек года" Lime
16:52
От коронавируса вылечился самый старый человек в Великобритании: в молодости он работал над созданием важного лекарства
16:40
Остается в организме после смерти! Ученые ужаснули новым заявлением по коронавирусу
16:37
Хайди Клум получила результат теста на коронавирус Lime
16:20
Украинец приехал из Италии и устроил себе карантин на природе: фото и детали жизни "робинзона"
Все новости

Украина переходит на летнее время: 8 важных советов от врачей

среда, 25 марта 2020, 17:29
переглянути новину українською

В Украине с 29 на 30 марта переводят часы на час вперед на летнее время, в связи с этим врачи дали несколько советов, как сделать перевод не таким вредным для здоровья.

Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Так, медики отмечают, что при переходе на летнее время некоторые люди испытывают слабость, поскольку теряют целый час сна. Поэтому они рекомендуют готовиться к переводу за день или даже несколько дней до него. В частности, рекомендуется ложиться несколько дней на 15-20 минут раньше и ориентировать свой сон на часы, а не на солнечный свет, то есть перестать просыпаться с рассветом или когда основательно посветлеет, если вы так привыкли. Специалисты отмечают, что вечером станет темнеть позже, поэтому люди могут захотеть отложить сон. Также отмечается, что у чувствительных к нарушению сна могут начаться трудности с тем, чтобы засыпать и просыпаться, им рекомендуется поменьше нервничать и соблюдать режим по часам.

В воскресенье, 29 марта, врачи рекомендуют сохранять высокую физическую активность и воздержаться от кофе, большого количества алкоголя и позднего ужина – последний прием пищи должен быть легким и за 3-5 часов до сна. Также рекомендуется заниматься гимнастикой по утрам за пару дней до перевода.

Также, по словам специалистов, перевод может упростить поддержание прохладной температуры в спальне.

Как сообщал "Апостроф", ранее врачи призвали в условиях карантина чаще проветривать помещение и следить за влажностью воздуха во время перехода на летнее время. Также предлагалось пешие прогулки заменить небольшой зарядкой.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирусом заражены свыше 430 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Жизнь после эпидемии: как коронавирус изменит политическое и экономическое бытие украинцев

"Ад" в Испании и новая смерть в Украине: коронавирус мутировал и ударил с новой силой

Туалетная бумага против коронавируса: как в Крыму борются с COVID-19

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: