Украина переходит на летнее время: 8 важных советов от врачей

В Украине с 29 на 30 марта переводят часы на час вперед на летнее время, в связи с этим врачи дали несколько советов, как сделать перевод не таким вредным для здоровья.

Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Так, медики отмечают, что при переходе на летнее время некоторые люди испытывают слабость, поскольку теряют целый час сна. Поэтому они рекомендуют готовиться к переводу за день или даже несколько дней до него. В частности, рекомендуется ложиться несколько дней на 15-20 минут раньше и ориентировать свой сон на часы, а не на солнечный свет, то есть перестать просыпаться с рассветом или когда основательно посветлеет, если вы так привыкли. Специалисты отмечают, что вечером станет темнеть позже, поэтому люди могут захотеть отложить сон. Также отмечается, что у чувствительных к нарушению сна могут начаться трудности с тем, чтобы засыпать и просыпаться, им рекомендуется поменьше нервничать и соблюдать режим по часам.

В воскресенье, 29 марта, врачи рекомендуют сохранять высокую физическую активность и воздержаться от кофе, большого количества алкоголя и позднего ужина – последний прием пищи должен быть легким и за 3-5 часов до сна. Также рекомендуется заниматься гимнастикой по утрам за пару дней до перевода.

Также, по словам специалистов, перевод может упростить поддержание прохладной температуры в спальне.

Как сообщал "Апостроф", ранее врачи призвали в условиях карантина чаще проветривать помещение и следить за влажностью воздуха во время перехода на летнее время. Также предлагалось пешие прогулки заменить небольшой зарядкой.