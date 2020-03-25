Украинцев ждет принудительное лечение от коронавируса: что нужно знать

В Кабинете министров подготовили ряд мероприятий, которые усилят режим карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине.

Об этом говорится в проектах постановлений Министерства здравоохранения, поданных на рассмотрение правительства.

Так, согласно новым инициативам, людей с симптомами коронавируса и их контактных лиц по стране начнут принудительно обследовать и госпитализируют. Также будут назначать обязательный карантин в виде самоизоляции – дома или в больнице.

Следует отметить, что автором этих проектов является министр здравоохранения Илья Емец. Таким образом, в МОЗ отреагировали на попытки гражданского населения игнорировать просьбы уполномоченных органов относительно соблюдения режима карантина.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал депутатов Верховной Рады принять законопроект о чрезвычайном положении в связи с пандемией коронавируса. Также он призвал народных избранников сдать тесты на COVID-19.