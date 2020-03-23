Емец выдвинул ультиматум Раде на фоне слухов об отставке: что происходит

Министр здравоохранения Илья Емец поставил ультиматум, что уйдет в отставку, если Верховная Рада не примет законопроект о чрезвычайном положении уже 24 марта.

Об этом пишет "24 канал" в Telegram.

Напомним, пресс-служба МОЗ сообщала, что Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, собраться на заседание (перед тем они должны пройти экспресс-тест на коронавирус) и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса и пакет экономических законов.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что необходимым условием в случае пандемии коронавируса в Украине является введение режима ЧП.