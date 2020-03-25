RU  UA  EN

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.55
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 марта

22:21
Легендарный спортсмен и киноактер получит сказочную сумму благодаря секс-скандалу
20:46
Российский хоккеист понес серьезное наказание за употребление наркотиков
19:49
В теннисном мире появился первый заразившийся коронавирусом: названо имя
19:05
Не находите в аптеках маски? Их можно сделать дома из марли - вот простая инструкция Lime
18:22
Забирают у конкурента: "Динамо" определилось с новым главным тренером
18:15
Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин Lime
17:45
Украинская певица поделилась трогательным видео с тайной свадьбы в Таиланде Lime
17:36
Эффектная жена звезды сборной Украины похвасталась дорогостоящим подарком от клуба: фото
17:26
Больной актер пожаловался на дорогой тест на коронавирус: узнать результат он так и не смог Lime
17:08
Михаилу Поплавскому вручили престижную премию "Человек года" Lime
16:37
Хайди Клум получила результат теста на коронавирус Lime
16:26
Всему виной футбол: в Италии нашли неожиданный источник распространения коронавируса
Все новости

В Конотопе умерла женщина с коронавирусом: первые подробности

среда, 25 марта 2020, 21:58
переглянути новину українською

В среду, 25 марта, в Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает мэр Конотопа Артем Семенихин на своей Facebook-странице.

В Сумской области скончалась от вируса 76-летняя женщина. Отмечают, что она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Только что стало известно, что женщина, у которой конотопские медики сегодня диагностировали коронавирус - умерла. Ждем результатов вскрытия", - сказал Семенихин.

Известно, что она проживала в селе Казацкое Конотопского района.

Как ранее сообщал "Апостроф", по последним данным, в Киеве зафиксировали еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирусом заражены свыше 440 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Жизнь после эпидемии: как коронавирус изменит политическое и экономическое бытие украинцев

"Ад" в Испании и новая смерть в Украине: коронавирус мутировал и ударил с новой силой

Туалетная бумага против коронавируса: как в Крыму борются с COVID-19

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: