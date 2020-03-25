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Киев и область в лидерах: карта и свежие данные по распространению коронавируса

среда, 25 марта 2020, 17:43
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По последним данным, в Киеве зафиксировали еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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Об этом написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек. Все трое киевлян, в которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

По его словам, все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

По последним данным в Украине зафиксировали 121 случай коронавируса, из них 34 в столице, еще 22 в Киевской области.

В течение дня стало известно еще о 8 случаях на территории страны и количество инфицированных из 113 выросло до 121.

Кроме того, утром 25 марта на Тернопольщине умер больной мужчина.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.

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