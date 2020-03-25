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В Украине собираются продлить карантин: названы сроки

среда, 25 марта 2020, 12:28
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, который был объявлен из-за угрозы распространения коронавируса до 3 апреля, нужно продлить еще на 30 дней.

О таких планах глава Кабинета министров сообщил во время заседания правительства в среду, 25 марта.

"Статистика продолжает ухудшаться. Поэтому все карантинные мероприятия также планируем продлить на 30 дней", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал "Апостроф", в Украине учителей и работников бюджетной сферы заставляют оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняют, поскольку правительство пока никак не защитило права работающих лиц в особый период.

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