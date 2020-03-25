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Вячеслав Черновол погиб 21 год назад: кому нужна была его смерть - версии и архивные фото

среда, 25 марта 2020, 13:16
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Фото: Википедия

Обстоятельства гибели выдающегося украинского политика, главы "Народного руха Украины" Вячеслава Чорновила, который разбился в аварии на 5 километре автотрассы Борисполь - Золотоноша, до сих пор остаются загадочными.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

25 марта 1999 года автомобиль Toyota, которым Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов возвращались из Кировограда, столкнулся с КамАЗом с прицепом, который разворачивался посреди шоссе на 5 километре автотрассы Борисполь – Золотоноша.

62-летний Чорновил, который находился на переднем пассажирском сидении, погиб сразу вместе с водителем. Пресс-секретарь политика, журналист Дмитрий Понамарчук, который был на заднем сиденье, получил травмы, но остался в живых.

Поскольку 1999-й был годом проведения президентских выборов, в которых планировал участвовать Вячеслав Чорновил, в обществе возникли сомнения в версии о несчастном случае.

По словам Понамарчука, Чорновил умер не сразу: если это было покушение, у исполнителей было несколько минут, чтобы "добить" Вячеслава Максимовича. В 2015 году бывший замгенпрокурора Николай Голомша также утверждал, что после аварии Чорновила могли "добить" кастетами.

Народные депутаты (в прошлом члены Руха) Ярослав Кендзьор и Иван Стойко в свою очередь обращали внимание на то, что в ходе следствия на голове Чорновила были зафиксированы следы от удара кастетом.

Однако, при президенте Леониде Кучме расследование гибели Чорновила остановилось на версии "несчастный случай" и было прекращено. В 2007 году Генеральная прокуратура Украины объявила, что результаты независимой экспертизы в Польше подтвердили версию несчастного случая.

В июне 2011 года, уже при президенте Викторе Януковиче и генпрокуроре Викторе Пшонке, была проведена эксгумация останков Чорновила, после которой прокурор Киева Анатолий Мельник уверял, что череп погибшего якобы не имеет следов от ударов кастетом.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд Киевской области закрыл дело о гибели Вячеслава Черновола, признав ее несчастным случаем.

После победы Майдана дело о гибели Вячеслава Чорновила было вновь открыто. Однако, по словам сына погибшего лидера Руха Тараса Чорновила, продвижения в расследовании не происходит.

Вячеслав Чорновил был похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве 29 марта 1999 года, на прощание пришло более 200 тысяч человек. Гроб с телом Вячеслава Черновола несли на руках от Владимирского собора.

Близкие и соратники Чорновила убеждены, что его смерть была политическим убийством.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 апреля 2019 года во Львове умер легендарный диссидент Валентин Мороз.

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