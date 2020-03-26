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Могут заболеть тысячи: появились шокирующие данные по коронавирусу в Тернопольской области

четверг, 26 марта 2020, 16:59
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В Тернопольской области с больными на коронавирус контактировало более трех тысяч человек, некоторые из них уже имеют признаки заболевания.

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Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

По словам чиновника, по состоянию на утро 26 марта в Тернопольской области было официально зафиксировано 15 случаев инфицирования коронавирусом.

В частности, заболели шесть медицинских работников, некоторые из них находится на самоизоляции, другие - в Монастыриской центральной районной больнице, одна женщина имеет средне-тяжелую степень течения болезни, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Людей, которые контактировали с заболевшими, насчитывается более трех тысяч. Все они находятся на наблюдении у семейных врачей, у некоторых из них подозревают заболевание.

Как ранее сообщал "Апостроф", родственники инфицированной коронавирусом 41-летней женщины, которая лечится в городе Монастыриска Тернопольской области и работала там медсестрой, жалуются на условия лечения.

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