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Не могут найти даже тело: над Черным морем произошло жуткое ЧП с российским истребителем

четверг, 26 марта 2020, 10:43
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В Черном море вблизи оккупированного Крыма спасатели ищут тело летчика из российского истребителя Су-27, который потерпел крушение в среду, 25 марта.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как зказано в сообщении, ЧП с военным самолетом произошло во время плановых полетов. Когда Су-27 находился в 20 километрах от Феодосии над акваторией Черного моря, он пропал с экранов средств объективного контроля, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

На поиски тела пилота на место крушения отправились два судна, в розысках принимают участие самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - отметили в министерстве.

В данное время температура воды в море 9 градусов, сильный ветер вызывает волны, плохая видимость.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.

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