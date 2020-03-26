План "военного времени" и триллионы долларов помощи: итоги саммита G20 по коронавирусу

Саммит "Большой двадцатки" прошёл в режиме видеосвязи и завершился договорённостью выделить ВОЗ средства для борьбы с распространением коронавируса.

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Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате, у него не было фиксированной продолжительности. В ходе саммита обсуждались координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

"Страны "двадцатки" будут "выступать единым фронтом в борьбе против пандмеиии коронавируса", главными приоритетами станут "спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности", - говорится в итоговом заявлении саммита.

В документе подчёркивается приверженность продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться "ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли".

Лидеры G20 договорились принимать меры для борьбы с пандемией коронавируса совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

Страны вложат пять триллионов долларов в экономику, для того чтобы преодолеть последствия пандемии.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, участники саммита приветствуют решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса.

Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран "двадцатки" должны разработать совместный план "военного времени", чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом. Он отметил, что пока человечество проигрывает войну с вирусом.

Гутерриш подчеркнул, что в этой борьбе ключевую роль играет солидарность. Он уточнил, что речь идет о солидарность стран «двадцатки» с развивающимся миром, с теми странами, где идут конфликты.

Генеральный секретарь ООН также перечислил три конкретных направления действий, которые должны предпринять страны G20. По его словам, это - подавление распространения вируса, минимализацию экономических последствий и построение в будущем более устойчивой глобальной экономической системы.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.