RU  UA  EN

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.90
  • НБУ:EUR 30.10
НБУ:USD  27.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

14:44
Даст амнистию по делам на финрынке: нардеп Холодов выступил против расширения полномочий НБУ
11:59
Что делать с кредитом и ипотекой во время карантина и можно ли не платить: детальное разъяснение
11:54
Дыра в 202 миллиарда: в Украине готовят резкое урезание бюджета
09:50
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта

25 марта

15:34
Европу ждет мощнейший экономический кризис за десятки лет: озвучен страшный прогноз
14:42
Когда Украина может получить кредит МВФ: названы дата и важное условие
13:40
В Украине решили сократить финансирование ряда программ из-за карантина: кто попадет под удар
10:03
В Украине резко изменился курс доллара: что происходит на рынке

24 марта

19:40
Несмотря на неблагоприятные факторы: в Госналоговой службе рассказали о росте поступлений от НДС
13:27
В СМИ рассказали о кешбэках украинских банков в период карантина: у кого рекордный
11:27
Украинцев ждет интересный сюрприз с ценами на газ: появились детали
09:51
Гривна начала стремительное падение: курс валют на 24 марта
Все новости

План "военного времени" и триллионы долларов помощи: итоги саммита G20 по коронавирусу

четверг, 26 марта 2020, 18:30
переглянути новину українською

Саммит "Большой двадцатки" прошёл в режиме видеосвязи и завершился договорённостью выделить ВОЗ средства для борьбы с распространением коронавируса.

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате, у него не было фиксированной продолжительности. В ходе саммита обсуждались координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

"Страны "двадцатки" будут "выступать единым фронтом в борьбе против пандмеиии коронавируса", главными приоритетами станут "спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности", - говорится в итоговом заявлении саммита.

В документе подчёркивается приверженность продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться "ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли".

Лидеры G20 договорились принимать меры для борьбы с пандемией коронавируса совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

Страны вложат пять триллионов долларов в экономику, для того чтобы преодолеть последствия пандемии.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме того, участники саммита приветствуют решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса.

Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран "двадцатки" должны разработать совместный план "военного времени", чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом. Он отметил, что пока человечество проигрывает войну с вирусом.

Гутерриш подчеркнул, что в этой борьбе ключевую роль играет солидарность. Он уточнил, что речь идет о солидарность стран «двадцатки» с развивающимся миром, с теми странами, где идут конфликты.

Генеральный секретарь ООН также перечислил три конкретных направления действий, которые должны предпринять страны G20. По его словам, это - подавление распространения вируса, минимализацию экономических последствий и построение в будущем более устойчивой глобальной экономической системы.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Все на удаленку: нюансы онлайн-жизни общества в условиях карантина

Грузовики с гробами и панический страх: как коронавирус превратил мир в "ад", фото и видео

Один на один с коронавирусом: как украинских медиков превратили в смертников-камикадзе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: