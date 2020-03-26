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Пристроили жулика: одним из главарей ДНР стал бывший топ-чиновник, бежавший из Украины

четверг, 26 марта 2020, 18:50
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"Министром промышленности" так называемой ДНР стал бывший украинский чиновник Владимир Рущак, на которого в 2015 году завели уголовное дело за коррупцию.

Об этом рассказал блогер Денис Казанский в своем блоге.

Так, он уточнил, что ранее – с 2013 по 2015 год Рущак был главой Национального агентства по аккредитации Украины, которое выдавало частным компаниям разрешения на деятельность по сертификации товаров по нормам ЕС. Согласно данным следствия, Рущак там организовал коррупционную схему – выводил средства за лицензии от бизнесменов через фирму-прокладку.

Когда правоохранители заинтересовались работой Рущака, тот сбежал в Россию, а после - попал на территорию Украины, подконтрольную боевикам ДНР и был назначен "министром".

"Рущак в 2014-2015 вообще не имел никакого отношения к ЛДНР, спокойно работал в Киеве на "кровавую хунту" и никак не участвовал в событиях на востоке. Убежал в ОРДЛО он только после того, как его поймали на воровстве. И там украинского чиновника-воришку сразу же сделали "элитой республики", - написал журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о кадровых перестановках и политических шагах, которые намерены были весной совершить в так называемой ДНР.

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