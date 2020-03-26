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В Украине резко взлетело число зараженных коронавирусом: свежие данные

четверг, 26 марта 2020, 22:20
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По состоянию на вечер, 26 марта, в Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Кроме того, за сутки выявлено 40 новых случаев коронавируса в стране.

В Киеве, по последним данным, зафиксировано 47 больных. За сегодня еще у 7 человек подтвердили COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", на Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Напомним, что 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая с медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.

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