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Важнее гречки: в Украине на фоне карантина резко взлетели продажи авто

четверг, 26 марта 2020, 02:10
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После введение в Украине карантина, который предусматривает самоизоляцию и ограничения передвижения, на украинском авторынке увеличился продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей.

По данным AUTO-Consulting, более всего рост отмечен в бюджетном сегменте.

Продажи на прошлой неделе у целого ряда таких брендов фактически удвоились.

Эксперты утверждают, что в этом случае сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов, а также общий ажиотаж из-за слухов о будущем дефиците автомобилей. На этой волне ряд операторов фиксировали даже рост продаж на 30-90-121%. Лидером по росту продаж стала Renault.

Однако, после того, как в связи с карантином автосалоны начали переходить на продажу (вернее на консультации) в онлайн, ожидается значительный спад продаж на автомобильном рынке.

Как сообщал "Апострофа", в Киеве, где из-за коронавируса ввели режим ЧС, люди добираются на работу во всевозможных защитных костюмах, вплоть до противогаза.

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