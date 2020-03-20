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К апокалипсису готовы: яркие "карантинные" фото из утреннего Киева

пятница, 20 марта 2020, 10:51
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Фото: Александр Гончаров\Апостроф

В Киеве, где из-за коронавируса ввели режим ЧС, люди добираются на работу во всевозможных защитных костюмах, вплоть до противогаза.

Соответствующие фото снял на улицах столицы собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На фото действительно видно мужчину, который не стесняясь и заботясь о своей безопасности, решил защищаться от коронавируса с помощью противогаза. Сначала мужчина стоит на тротуаре в ожидании личного транспорта. Позже к нему подъезжает авто, в котором водитель также сидит в противогазе.

Киев карантин люди в противогазах коронавирус 2020 Апостроф остапокалипсис Апостроф / Александр Гончаров
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Киев карантин люди в противогазах коронавирус 2020 Апостроф остапокалипсис Апостроф / Александр Гончаров
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Киев карантин люди в противогазах коронавирус 2020 Апостроф остапокалипсис Апостроф / Александр Гончаров
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Киев карантин люди в противогазах коронавирус 2020 Апостроф постапокалипсис Апостроф / Александр Гончаров
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Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Киеве из-за карантина на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Разгневанные люди из-за долгого ожидания транспорта вынуждены были перекрыть дорогу.

Напомним, что в общественном транспорте на время карантина разрешено одновременно перевозить не более 10 человек.

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