Что творится на границе Украины и Польши: свежие фото и видео огромных очередей

На действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе, количество которых сократилось после того, после того, как Польша частично закрыла границу с Украиной с целью предотвратить распространения коронавируса, продолжают образовываются огромные очереди из желающих вернуться в Украину.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал на своей Facebook-странице фото и видео ажиотажа на границе.

"Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и до сих пор, очень много людей стоят чтобы попасть в Украину", - подписал он опубликованные кадры.

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют ли на это право пограничники.