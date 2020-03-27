Под Ровно прихожане церкви подхватили коронавирус - один человек уже умер: фото

В селе Тынное Сарненского района (Ровенская область) 9 случаев коронавируса зафиксированы у прихожан протестантской церкви. Мать одной из инфицированных женщин умерла.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Подробности о умершей рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов. По его словам, женщина заболела еще 13 марта. С диагнозом двостороняя пневмония ее госпитализировали 19 марта.

Остальные больные находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении Сарненской райбольницы. У них взяли биологический материал для анализов.

Поскольку большинство больных посещали собрания в церкви, медикам предстоит поработать с многими людьми, которые были с ними в контакте.

Тем временем в селе Тынное обустроили КПП, на которых спасатели и патрульные контролируют въезды и выезды из села. Таким образом здесь пытаются не допустить распространения опасной болезни. Габаритный транспорт проезжает объездным путем.

Как сообщал "Апостроф", тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера в Тернопольской городской инфекционной больнице выдали родственникам для захоронения в черном пакете, не предупредив, как правильно это сделать.