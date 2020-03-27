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Толпа пассажиров из Италии и США: появилось фото ажиотажа в аэропорту "Борисполь"

пятница, 27 марта 2020, 13:15
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В аэропорт Борисполь в Киеве одновременно прибыли рейсы с украинцами из США и Италии, при этом никаких мер карантина не было соблюдено.

Об этом написал у себя в Facebook юрист-международник Геннадий Друзенко.

Он отметил, что США и Италия в настоящее время в лидерах по заболеваемости COVID-19, поэтому пассажиров должны были проверить хотя бы на симптомы, а сами рейсы - развести по времени.

"Даешь экспоненту заболеваемости в Украине? Кажется именно такую задачу ставит перед собой украинская власть, которая даже при полном отсутствии рейсовых самолетов умудрилась организовать в "Борисполе" паспортный контроль и получение багажа так, чтобы как можно большее количество граждан, прилетающих с разных направлений, получило 100% шанс встретиться с COVID-19 уже на родине. Собрать в одном помещении толпу людей в 200 прибывших из Нью-Йорка и Италии - двух эпицентров распространения пандемии в мире - это надо было хорошо поработать над логистикой!", - написал Друзенко.

Он привел в пример американский аэропорт, где были организованы карантинные меры для нераспространения пандемии на адекватном уровне.

"В JFK, одном из крупнейших аэропортов мира, который до сих пор активно обслуживает рейсовые самолеты, все было на порядок гигиеничнее. Никакого скопления людей", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее медики подтвердили коронавирус у одного из пассажиров поезда "Рига-Киев", который прибыл в Киев 23 марта.

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