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США возглавили список стран, зараженных коронавирусом:свежая статистика

пятница, 27 марта 2020, 00:17
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США вечером 26 марта перегнали Китай и вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом.

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют онлайн-данные портала worldometers.info.

Сейчас в Штатах 82 179 зараженных. На второе место переместился Китай с 81 285 заболевших.

За сутки обнаружили болезнь у 13 968 американцев, умерло 150 человек. Всего в США от болезни умерло 1 177 человек.

Как сообщал "Апостроф", в Украине 196 случаев заражения коронавирусом. Первый случай заражения зафиксировали в Закарпатской области. Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник. Ее муж-дальнобойщик, который недавно вернулся из Италии дальше находится дома на самоизоляции.

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