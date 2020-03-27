За границу не выезжала: коронавирус обнаружили еще в одной области Украины

В пятницу, 27 марта, в Полтавской области был получен первый позитивный результат теста на коронавирус Covid-19: подтвердили заболевание у 75-летней жительницы города Кременчуг.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

По его словам, на данный момент для подтверждения результата образцы анализов отправлены в референс лабораторию Киева.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.

Также он отметил, что еще дважды образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. При этом официальные результаты будут известны лишь после лабораторного исследования в Киеве.

Подробнее о том, готова ли область к эпидемии, читайте в материале "Апострофа": Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга.