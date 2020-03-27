Зараженных в Украине намного больше: ученый рассказал о распространении коронавируса, видео

Директор Института биохимии имени А. В. Палладина, академик НАНУ Сергей Комиссаренко озвучил неутешительный прогноз для Украины относительно реального количества больных коронавирусом.

Об этом ученый сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть", фрагмент которого опубликован в соцсети Facebook.

По словам Сергея Комиссаренко, в скором времени станет очевидным значительное увеличение количества больных коронавирусом в Украине.

"Опыт других стран показывает, что официальная статистика заболеваемости была в 8-10 раз ниже реального количества больных из-за медленного обнаружения. К сожалению, так же будет и в Украине", - утверждает ученый.





По его мнению, уменьшить смертность от болезни , вызванной коронавирусом, поможет строгое соблюдение условий карантина.

Как сообщал "Апостроф", мэр города Бергамо в Ломбардии Джорджо Гори заявил, что официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, но реальное число погибших может быть больше в несколько раз.