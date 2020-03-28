Больше 300 зараженных: обновленная карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 337 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Число жертв коронавируса приближается к 30 тысячам: что происходит в Украине и мире (обновляется)
В то же время в Киеве подтвердили наличие болезни у 74 людей. За сутки заболели 19 человек. Мэр города Виталий Кличко заявил, что десять заболевших - мужчины от 25 до 54 лет, девять - женщины от 17 до 62 лет.
Двое на самоизоляции, остальных госпитализировали в:
- Александровскую больницу - 9 человек.
- Горбольницу №4 - 5.
- Клиническую больницу №9 - 3.
Напомним, 27 марта утром в стране было зафиксировано 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
Как сообщал "Апостроф", из-за распространения коронавируса в рамках карантинных мер власти планируют запретить въезд в Киев до 24 апреля.