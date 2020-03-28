Галя, я в шоке: появилась яркая фотожаба на карантин в Украине

Введение в Украине жесткого карантина в связи с угрозой распространения коронавируса, которое заставило многих жителей страны перевести свою жизнь в принудительный онлайн и уйти на удаленную работу, стало поводом для очередной шутки в сети.

Забавная картинка опубликована на Facebook-странице "Баба і кіт".

Автор карикатуры представил себе, как выглядела бы работа дворников, если бы из-за карантина они тоже вынуждены были работать на дому.

"Сколько дней мы уже на удаленке?" - спрашивает одна из работниц метлы, подметая небольшую квартиру. "Галя, я реально в шоке", - отвечает ей напарница.

Как сообщал "Апостроф", в Украине учителей и работников бюджетной сферы заставляют оформлять отпуска за свой счет на период карантина или вовсе увольняют, поскольку правительство пока никак не защитило права работающих лиц в особый период.