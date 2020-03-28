Россияне толпами рванули в Крым на "коронавирусные" каникулы: фото

После того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, объяснив это необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в оккупированный Крым поехали толпы россиян, воспользовавшихся неожиданными каникулами.

Сообщения о переполненных набережных и работающих вопреки постановлению оккупационных властей заведениях общепита, публикуют в соцсетях пользователи из разных городов полуострова.

Скрин с видео камеры наблюдения на Набережной в Ялте демонстрирует, что опасность подхватить коронавирус, не останавливает людей от прогулок.

Переполнены приехавшими с России туристами прибрежные районы в Гурзуфе. Много понаехавших наблюдают также местные жители в Севастополе.

"В городе закрылось только около 20% шалманов, и еще впечатление такое, что на улицы вышли и выехали вообще все, даже неходячие", - пишет в Twitter пользователь из Феодосии, обращая внимание на характерное московское "акание" приезжих.

Как сообщал "Апостроф", после объявленного президентом России Владимиром Путиным нововведения о распространении налога на доходы от депозитов и вложений в облигации граждане РФ начали массово забирать свои вклады из банков.