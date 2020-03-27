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Заявление Путина вызвало панику у россиян: люди начали штурмовать банки

пятница, 27 марта 2020, 11:16
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После объявленного президентом России Владимиром Путиным нововведения о распространении налога на доходы от депозитов и вложений в облигации граждане РФ начали массово забирать свои вклады из банков.

Об этом сообщила Ассоциация банков России в письме главе Центробанка Росии Эльвире Набиуллиной.

В кредитных организациях связывают изъятие денежной массы с отсутствием полной информации о новом налоге, о котором президент РФ объявил 25 марта в ходе телевизионного обращения к гражданам. Речь шла о введении налога в 13% на доходы от депозитов и купонного дохода от вложений в облигации, который будет взыматься с процентов на вложения более 1 млн рублей.

Опасаясь массового оттока денег, Ассоциация банков России обратились с просьбой к регулятору подробно разъяснить новые правила, а также расширить инструментарий Банка России по предоставлению ликвидности банкам из-за объявленных кредитных каникул для пострадавших от пандемии COVID-19.

Сроков окончания действия нового налога российский лидер не называл.

Как сообщал "Апостроф", на время объявленного в Украине карантина из-за опасности распространения в стране коронавируса граждане могут воспользоваться кредитными каникулами в банковских учреждениях.

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