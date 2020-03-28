Украина переходит на летнее время: что нельзя делать - советы для здоровья

В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине переходят на летнее время: стрелки часов переведут на час вперед в 3 утра.

"Апостроф" собрал рекомендации, что лучше не делать, чтобы организм без стресса пережил это изменение.

Все люди по-разному могут реагировать на смену режима - в зависимости от состояния здоровья. Некоторые могут оказаться не готовы, потому перевод времени скажется на организме, вызвав повышенную утомляемость, раздражение, снижение работоспособности.

Что нельзя делать при переходе на летнее время:

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром может одолевать усталость, а адаптационные процессы усложнятся.

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.

Как сообщал "Апостроф", как без стресса для организма пережить переход на летнее время.