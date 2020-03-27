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Украина переходит на летнее время: 7 советов, как сохранить хорошее самочувствие

пятница, 27 марта 2020, 09:14
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В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине переходят на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед в 3 утра.

Апостроф собрал рекомендации, как без стресса для организма пережить это время.

Во-первых, специалисты советуют не заниматься самовнушением, представляя себе трудности с переходом на новый ритм. Для здорового человека сдвиг на один час - не должен быть ощутим. Если человек ведет здоровый образ жизни, вовремя питается, ложится спать, занимается физической активностью, не имеет вредных привычек, то для него данные изменения пройдут неощутимо. Если же недостаточно хорошее самочувствие не проходит в течении двух-трех недель, нужно обратиться к лечащему врачу.

Второй способ - компенсировать "украденный" час сна. Для этого на протяжении недели, которая следует до перевода часов, нужно вставать позже обычного, но при этом ложиться раньше - плавно смещая время по 15-20 минут. Таким образом организм сможет адаптироваться к сдвигу в распорядке дня. Чтобы как следует высыпаться, в комнате должно быть темно, тихо и прохладно - не более 20 градусов тепла.

В-третьих, специалисты советуют правильно организовать питание в этот период: не употреблять на ночь тонизирующих напитков (чай, кофе, алкоголь), а также не курить. Последний прием пищи должен быть не меньше чем за 2 часа до сна. Не стоит есть на ночь жирное, острое, поменьше сладкого. Эффект от перевода часов усугубляется весенним авитаминозом, поэтому стоит пропить витаминный комплекс.

Четвертый совет - не сидеть перед сном перед экранами телевизора и ноутбука, за час до сна – нужно обязательно отключить все гаджеты. Предполагается, что электромагнитные излучения плохо влияют на работу эпифиза - участка головного мозга, который отвечает за регуляцию биоритмов человека.

В-пятых. Нельзя нагружать тело и мозг сверх меры. За два-три дня до перевода часов и на протяжении последующей недели нужно избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему. Релаксируйте, общайтесь с хорошими людьми, слушайте любимую музыку, думайте о хорошем. Придерживайтесь спокойного режима дня, не перегружайте себя непомерными объемами работы. Старайтесь находить время для отдыха в течение дня.

Шестой совет - больше гулять на свежем воздухе, особенно с утра, когда воздух чище, более влажный, за ночь оседает дневная пыль. Чтобы проснуться утром было легче, можно принять контрастный душ и сделать зарядку.

И наконец последнее — можно придумать себе собственный рецепт утреннего пробуждения: включать веселую музыку, взбодриться стаканом воды с несколькими каплями лимонного сока, съесть яблоко за полчаса до еды, апельсиновый сок или несколько долек апельсина, кусочек черного шоколада (кофе действует не сразу и ненадолго).

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 27 октября в Украине перевели стрелки часов на зимнее время.

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