В Харькове скандальный экс-полицейский попал в крупное ДТП: фото и видео

На проспекте Науки в городе Харькове в служебный автомобиль патрульной полиции на большой скорости врезался автомобиль Lexus, за рулем которого находился бывший сотрудник полиции.

Фото с места ДТП и видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент аварии, опубликовано в соцсетях.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, столкновение произошло в тот момент, когда полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками синего цвета совершал разворот, чтобы погнаться за нарушителями, которые превысили скорость. Но в это время в полицейскую машину врезался третий "гонщик".





После столкновения Lexus отлетел в сторону и врезался в припаркованный автомобиль Mazda. В аварии пострадало четверо людей - водитель и пассажир автомобиля Lexus, пассажир Mazda, а также пассажир служебного автомобиля Mitsubishi Outlander. Все они получили травмы разной степени тяжести, но остались живы.

Как утверждают местные СМИ, за рулем автомобиля, который врезался в служебную машину патрульной полиции, находился бывший полицейский, известный в Харькове стрельбой в журналиста.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в жилом массиве Харькова Алексеевка произошло масштабное ДТП с погоней, водитель побил 5 автомобилей.