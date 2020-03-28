В Одессе пьяный полицейский устроил ДТП с переворотом: видео

В ночь на субботу, 28 марта, на Балковской улице Одессы перевернулся, потеряв управление, автомобиль BMW X5, за рулем которого, по данным журналистов, находился подполковник полиции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую".

Как сообщили изданию в полиции, инцидент произошел в 00:47 в субботу, 28 марта. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, из-за чего и случилось дорожно-транспортное происшествие. Во время аварии никто не пострадал.





Было очевидно, что водитель нетрезв, однако от освидетельствования на алкогольное опьянение он отказался. Полицейские составили админпротокол по части 1 ст. 130 КУоАП.

По информации издания, за рулем автомобиля находился инспектор сектора реагирования №3 Лиманского отдела полиции подполковник полиции Игорь Заславский. Журналисты не обнаружили в декларации сотрудника правоохранительных органов автомобиля BMW X5, по официальным данным ему принадлежит только Daewoo Sens 2004 года выпуска.

Как ранее сообщал "Апостроф", на проспекте Науки в городе Харькове в служебный автомобиль патрульной полиции на большой скорости врезался автомобиль Lexus, за рулем которого находился бывший сотрудник полиции