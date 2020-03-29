Сложное испытание: еще один депутат признался, что подхватил коронавирус

В Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом он рассказал в Facebook.

Сейчас 57-летний Фукс проходит курс лечения в областной инфекционной больнице.

Он стал седьмым заболевшим в городе Запорожье и 11-м в области.

Депутат почувствовал недомогание после возвращения из Израиля, он рассказал, что заболел несмотря на то, что максимально старался соблюдать карантин.

"Врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице… Нам надо понимать, что коронавирус - это всего лишь болезнь, которая лечится. Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными", - написал депутат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного народного депутата: заболела внефракционная нардеп Анна Скороход, которую раньше исключили из фракции "Слуга народа".