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Из кухни - на балкон: в сети метко высмеяли карантинный "туризм" украинцев

воскресенье, 29 марта 2020, 12:24
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В сети появилась забавная шутка на введенный в Украине карантин из-за пандемии коронавируса, которая вспыхнула в мире.

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Об этом сообщает "Баба і кіт".

Автор решил пошутить касательно летнего отпуска и написал 8 самых популярных "маршрутов" в условиях карантина.

"Лас-Кухняс, Лос-Балконос, Санта-спальня, Порто-ванна, Коста дель зал, Крысло ель шейх, Острыв свободи Св.Туалет, Пуерто де ля Гараж", - написано на шутливой картинке.

Пользователям сети понравилась идея и они в комментариях поделились еще своими вариантами.

"Веду репортаж с острова Свободы", "А у меня еще предлагают путевки в Рио-де-Двор и Пальма-де-Беседка", "Тогда вам предоставляется тур экстремальный - Плацо де Маркет", "Я уже посетила все эти курорты", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что многие киевляне вышли на улицу, чтобы насладится весенней погодой и прогуляться на свежем воздухе, несмотря на то, что в Украине карантин из-за коронавируса и власти призывают без необходимости не выходить из дома.

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