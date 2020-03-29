Толпы на улицах и никаких масок: опубликовано впечатляющее видео карантина в Киеве

В субботу, 28 марта, многие киевляне вышли на улицу, чтобы насладится весенней погодой и прогуляться на свежем воздухе, несмотря на то, что в Украине карантин из-за коронавируса и власти призывают без необходимости не выходить из дома.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На нем можно заметить много людей на Оболонской набережной, кто-то гуляет с ребенком, кто-то один, а кто-то компанией.

Людей настолько много, что возникает ощущение, что никто в Киеве и не вводил карантин, да и маску можно заметить лишь на единицах.

Заметить на видеозаписи можно и патрульных, которые тоже спокойно прогуливались набережной.

Пользователи сети начали активно комментировать происходящее под видео.

"Без каких -то запретов и штрафов со стороны полиции удержать дома людей нереально,вы же это сами понимаете.Особенно весной. Если реально будут штрафовать-все будут сидеть дома", "Вирусы прилетают и улетают, а люди остаются жить и радоваться", "У нас на Теремках ещё больше", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как власти хотят запретить въезд в Киев из-за угрозы распространения коронавируса, люди сами не опасаются за свое здоровье: в отделении полиции заметили огромную очередь во время карантина.