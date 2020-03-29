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Как пережить карантин и не подхватить коронавирус: Комаровский дал важные советы, видео

воскресенье, 29 марта 2020, 16:14
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Известный украинский доктор Евгений Комаровский дал советы по времяпровождению на карантине и как не подхватить коронавирус COVID-19.

Об этом он рассказал в своем видеообзоре, который опубликовал в социальных сетях.

Врач педиатр отметил, что из-за достатка свободного времени на карантине можно научится чему-то новому. По его словам, другие болезни и проблемы не уходят во время пандемии, потому важно знать способы помочь себе и ребенку. Этому можно научится, пока есть время.

Также Комаровский назвал карантин дома самым лучшим методом не подхватить вирус. Самые рискованные способы заражения, а их два, - подходить к людям на расстояние ближе 1,5 метра; прикоснуться к предмету, к которому прикасался человек, на руке которого был коронавирус.

Исходя из этого самое важное: дезинфицировать поверхности к которым вы притрагивались дома после улицы, держать дистанцию между людьми, мыть руки и не прикасаться к лицу немытыми руками.

Как сообщал "Апостроф", доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно иметь дома и как подготовиться на случай заболевания коронавирусом.

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