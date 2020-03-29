Коронавирус в Раде: болезнь подтвердили у еще одного нардепа

У народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса был подтвержден диагноз коронавирус Covid-19.

Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, Ватрас был госпитализирован в инфекционной больнице Хмельницкого.

"На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу (27 марта - ред.) его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома", – пишет Кравчук.

В комментариях на вопрос о состоянии депутата, Кравчук ответила: "более менее, есть подозрение на пневмонию".

"Уже не подозрение", – добавил другой нардеп Александр Федиенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного народного депутата: заболела внефракционная нардеп Анна Скороход, которую раньше исключили из фракции "Слуга народа".