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У скандального депутата Рады обнаружили коронавирус

суббота, 28 марта 2020, 12:34
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В Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного народного депутата: заболела внефракционная нардеп Анна Скороход, которую раньше исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал о своей коллеге депутат.

Напомним, ранее народный депутат Анна Скороход стала известна после своих заявлений, которыми она разоблачала коррупцию в партии "Слуга народа". В частности она заявила о том, что во время парламентских выборов 2019 года на некоторых округах продавали места для кандидатов от "Слуги народа" по 300, 500 тысяч и 1,5 миллиона долларов.

Как сообщал "Апостроф", она также утверждала, что руководящие должности на государственной службе стоят от 100 тысяч долларов. После этих заявлений народного депутата Анну Скороход исключили из фракции "Слуга народа".

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