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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Люди, расходитесь: появились забавные фотожабы на "карантинные" очереди в Украине

воскресенье, 29 марта 2020, 04:31
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После введения ограничительных мер в Украине в связи с распространением коронавируса, которые запрещают, в частности, массовые собрания, в сети появились по этому поводу фотожабы с использованием известных живописных произведений.

Для шуток использован образ блюстителя карантина - человека в синем халате и маске, который произносит слово "Расходитесь!".

Этот персонаж появляется на картине Васнецова "Три богатыря", объясняя им, что все уже разошлись, а также на картине Репина "Иван Грозный убивает своего сына".

На еще одной работе кисти Васнецова блюститель карантина советует героине произведения Аленушке: "Тут и сиди".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликована карикатура, автор которой представил, как выглядела бы работа дворников, если бы из-за карантина они тоже вынуждены были работать на дому.

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