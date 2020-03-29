Не давали шансов: сеть потрясла удивительная история спасения украинки от коронавируса в Италии, видео

Первая украинка, которая выздоровела от коронавируса в Италии, Павлина Шамбир рассказала как ей удалось выжить в охваченной пандемией стране.

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Об этом сообщает ТСН.

Коронавирусом она заболела три недели назад, состояние ее было тяжелым.

"Я неделю была дома с температурой, но на четвертые сутки я перестала становиться на ноги, были жуткие боли, даже к волосам не могла прикоснуться, к вечеру я не смогла набрать кислорода. Меня скорая отвезла в больницу, у меня было только 22% кислорода, поэтому нужен был аппарат ИВЛ, но сил уже не было, меня перевозили", - рассказывает женщина.

Она рассказала, что выжила благодаря итальянскому профессору, который применил для ее лечения уникальную методику, хотя врачи в приемном отделении были убеждены в ее скорой смерти.

"Первая профессорша сказала, что я уже все. Я еще была в сознании и я слышала это и не понимала, как может быть "все", если я слышу это, я знала, что еще не конец. Далее три дня у меня исчезли из памяти. 56 часов я была на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас у меня просто порвана горловина, мне кажется что там кровь есть", - рассказала Павлина.

По словам украинки, итальянские медики ее просто спасли, ведь усугублял болезнь еще и сахарный диабет. Лечили ее экспериментальным итальянским методом, который схож с лечение ревматизма.

"Метод был придуман итальянским профессором на лечении ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфиденциальная, чтобы не начали производить нечто подобное подпольно и не пострадали наши граждане", - рассказывает Павлина.

Женщина добавляет, что за этим протоколом лечили всего лишь 5 человек, но у всех была положительная динамика. Только на 4 сутки отмечалось быстрое улучшение.

Сейчас она уже дома, но 14 дней должна оставаться на самоизоляции. Два раза в неделю ее будут забирать в больницу и "учить" правильно дышать, чтобы пострадавшие легкие насыщались кислородом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза - до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.