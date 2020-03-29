RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

11:59
Гривну продолжает "трясти": озвучен прогноз по курсу доллара на неделю
07:48
Украинских пенсионеров ждут "сюрпризы" с выплатами: что нужно знать

27 марта

21:06
В МВФ объявили о начале глобального падения экономики: что это значит и когда ждать восстановления
14:46
МВФ сделал громкое заявление о переговорах с Украиной
14:20
Сохранение кредитных лимитов и кэшбек на продукты: в Альфа-Банке Украина рассказали о работе в период карантина

26 марта

14:44
Даст амнистию по делам на финрынке: нардеп Холодов выступил против расширения полномочий НБУ
11:59
Что делать с кредитом и ипотекой во время карантина и можно ли не платить: детальное разъяснение
11:54
Дыра в 202 миллиарда: в Украине готовят резкое урезание бюджета
09:50
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта

25 марта

15:34
Европу ждет мощнейший экономический кризис за десятки лет: озвучен страшный прогноз
14:42
Когда Украина может получить кредит МВФ: названы дата и важное условие
13:40
В Украине решили сократить финансирование ряда программ из-за карантина: кто попадет под удар
Все новости

Не убивайте детей: заразившая коронавирусом украинка обратилась с криком души из-за угроз, видео

воскресенье, 29 марта 2020, 14:16
переглянути новину українською

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая заразила десятки жителей своего и соседних сел, из-за угроз людей обратилась к соседям и попросила прощение.

Видеообращение женщины опубликовано в Facebook.

Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.

Женщина ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТО, общалась с главой Коленковцев.

В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: у главы села высокая температура, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. По состоянию на 29 марта в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

С Коленковцами на карантине находятся еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. Полиция установила в этих районах блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки. Видео она рассылает своим односельчанам через соцсети.

Она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками.

"Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами попросила женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами.

"Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – отметила женщина.

Она пожаловалась, что в доме нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также Елизавета встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью: "оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку".

"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – попросила прощения Елизавета.

Отметим, что сейчас в Коленковцах 14 случаев коронавируса, среди заболевших дети и внуки Лизы.

В селе говорят, что сначала были злы на женщину, потому что, вернувшись из Италии она не сидела дома, а ездила и ходила по всей области, хотя прекрасно знала, какая ситуация в Италии.

Сейчас в селе многие болеют, в основном, в легкой форме. Однако, обещанных тестов на коронавирус тут так и не дождались, а многие медики тоже ушли на самоизоляцию.

Многих соседей обращение женщины растрогало, они обещают не трогать семью, да и говорят, что такой агрессии как поджечь дом, у них не было.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил почти 32 тысячи людей: что происходит в Украине и мире (обновляется)

"Адский" рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео

"Не будете слушаться, будет, как в Италии" - израильтянин о карантине

Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: