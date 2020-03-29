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Пенсионерка на Закарпатье заразила коронавирусом десятки людей

воскресенье, 29 марта 2020, 20:13
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В Закарпатской области у 19 человек, которые общались с 68-летней заболевшей коронавирусом Covid-19, анализы на вирус дали позитивный результат.

Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица у 19 контактировавших выявлены положительные результаты", – сообщил Гетманенко.

По его словам, все контактные лица находятся с 23 марта на самоизоляции.

Отметим, ранее сообщалось, что 68-летняя женщина заболела в пятницу, 19 марта, однако в субботу и воскресенье, 20 и 21 марта, посещала богослужения в церкви. К врачу она обратилась только 23 марта.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта у народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса был подтвержден диагноз коронавирус Covid-19.

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