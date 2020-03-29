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Почти 500 зараженных: данные по коронавирусу в Украине за 29 марта

воскресенье, 29 марта 2020, 22:13
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В Украине по состоянию на 22:00 29 марта было подтверждено 475 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – говорится в сообщении.

Таким образом, за воскресенье количество заболевших увеличилось на 57 человек (по сравнению с 418 заболевшими утром 29 марта) . Стоит отметить, что эти данные – не окончательные, точную "суточную" статистику по коронавирусу Минздрав дает утром на следующий день.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области у 19 человек, которые общались с 68-летней заболевшей коронавирусом Covid-19, анализы на вирус дали позитивный результат.

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