Появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве: фото

Стало известно, как себя чувствуют пациенты Александровской клинической больницы города Киева, которые заболели коронавирусом и проходят лечение в медучреждении.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)



Об этом сообщила главный врач Людмила Антоненко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Александровской больнице находится 38 больных коронавирусом, все они стабильны, кроме одного.

"Молодой мужчина с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией, вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что, понятным языком, можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - написала Антоненко.

Врач в очередной раз призывает оставаться дома и выполнять все рекомендации МЗ по профилактике коронавируса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза - до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.