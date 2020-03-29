RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

23:38
Голос країни-10: кто из команды Дана Балана прошел в прямые эфиры Lime
23:32
Маску надень: "слуги народа" поссорились на заседании фракции, видео скандала
22:59
Украинцев, которые прибыли из-за границы, посадят "под замок": где их поселят
22:13
Почти 500 зараженных: данные по коронавирусу в Украине за 29 марта
21:10
Ломали двери и убегали от полицейских: украинцы устроили в "Борисполе" протест против обсервации, видео
20:13
Пенсионерка на Закарпатье заразила коронавирусом десятки людей
19:07
Коронавирус в Раде: болезнь подтвердили у еще одного нардепа
19:01
10 спонтанных импровизаций в советском кино, которые стали шедеврами Lime
18:38
Нардеп из "Слуги народа" выдвинул против Ермака серьезные обвинения: подробности скандала и видео
17:02
Нет тестов и даже спирта: украинец шокировал рассказом о лечении коронавируса под Полтавой
16:45
Надбавок не дождались: в Тернополе из-за коронавируса начали увольняться врачи
16:14
Как пережить карантин и не подхватить коронавирус: Комаровский дал важные советы, видео
Все новости

Украинцев, которые прибыли из-за границы, посадят "под замок": где их поселят

воскресенье, 29 марта 2020, 22:59
переглянути новину українською

В воскресенье, 29 марта, Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы.

Коронавирус убил более 32 тысяч людей: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что готовится перечень локаций, в которых будут проживать украинцы, находящиеся на обсервации. В их число могут войти, в том числе, отели.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 марта пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались сбежать из терминала аэропорта "Борисполь", несмотря на сопротивление полиции и нацгвардейцев.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил более 33 тысяч людей: что происходит в Украине и мире (обновляется)

"Адский" рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео

"Не будете слушаться, будет, как в Италии" - израильтянин о карантине

Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: