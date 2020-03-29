Украинцев, которые прибыли из-за границы, посадят "под замок": где их поселят

В воскресенье, 29 марта, Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что готовится перечень локаций, в которых будут проживать украинцы, находящиеся на обсервации. В их число могут войти, в том числе, отели.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 марта пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались сбежать из терминала аэропорта "Борисполь", несмотря на сопротивление полиции и нацгвардейцев.