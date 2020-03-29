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Ломали двери и убегали от полицейских: украинцы устроили в "Борисполе" протест против обсервации, видео

воскресенье, 29 марта 2020, 21:10
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Пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Виталий Глагола.

На записи можно увидеть, как толпа людей ломает двери терминала, а затем покидает аэропорт, убегая от полицейских.

"Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает", – написал Глагола.

Как ранее сообщалось, рейс из Вьетнама организовал местный бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось забрать по дороге наших граждан.

По предварительным данным, условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на ее обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане якобы согласились, но по прилету передумали. В результате они подписали согласие на самоизоляцию и разошлись.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области у 19 человек, которые общались с 68-летней заболевшей коронавирусом Covid-19, анализы на вирус дали позитивный результат.

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