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В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео

воскресенье, 29 марта 2020, 09:07
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В одном из районов Одессы мужчина с ножом кидался на прохожих.

Об этом сообщает "Одесса INFO" в Telegram.

Инцидент произошел на улице Инглези, в Малиновском районе города. Неадекватный мужчина с ножом кидался на людей, прохожие его задержали и усмирили до приезда полиции.

На видео, которое появилось в сети, мужчина все отрицает, говорит, что никак домой не может доехать. По словам автора ролика, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 25 марта, вечером по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный парень, возможно, в состоянии наркотического опьянения, стрелял в мужчину на улице.

Ранее в Печерском районе Киева бытовой конфликт - спор между бывшими супругами - окончился стрельбой из пневматического револьвера - женщина таким образом пыталась убедить мужа, что именно ей должна достаться опека над их сыном.

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