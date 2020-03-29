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Ваши близкие начнут умирать штабелями: в Украине жестко обратились к нарушителям карантина

воскресенье, 29 марта 2020, 23:59
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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что в городе многие нарушают карантин и жарят шашлыки, однако все эти люди подвергают себя, своих близких и всех окружающих серьезной опасности коронавируса Covid-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лысенко отметил, что в воскресенье, 29 марта, он дважды объехал территорию Днепра и увидел, что везде гуляет множество людей.

"Практически счастливые мамы, папы и их дети шатаются на набережной, жарят шашлыки, играют в бадминтон или просто слоняются с счастливыми лицами. Я очень хочу посмотреть на Ваши счастливые лица, спустя две недели, когда эпидемия в городе войдет (а это будет) в пик. Где будут Ваши улыбки и радость? Где будут Ваши счастливые лица, когда Ваши близкие начнут умирать штабелями?" – написал Лысенко.

Кроме этого он подчеркнул, что у всех людей, у которых диагностировали коронавирус в Днепре – не было ни одного симптома. И каждый из этих людей мог заразить на улице до 10 человек.

"Маски. Масками через два часа их использования, прошу прощения, можно только подтереть одно место. Причем маски помогают только заболевшим лицам. Ни одна маска, не защитит Вас от заражения. Врубитесь в это наконец! Пожалуйста, сидите дома. Будьте вместе с здоровой семьей. Смотрите кабельное, PornHub или играйте в идиотский Counter Strike. Берегите себя! Пожалуйста!" - обратился к украинцам заместитель мэра.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области у 19 человек, которые общались с 68-летней заболевшей коронавирусом Covid-19, анализы на вирус дали позитивный результат.

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